Schräge Klänge gibt es selten

Jan Brühlmann, Präsident von den Räblüüs Rorschacherberg, sieht noch einen anderen Grund, weshalb es beim Nachwuchs teilweise harzt. «Wenn man die Nachfrage für Blechblasinstrumente an den Musikschulen heute und vor 20 Jahren vergleicht, dann verwundert es wenig, dass der Nachwuchs fehlt.» Das, was die Leute heutzutage während der 5. Jahreszeit zu hören bekommen, gleicht vielfach eher an einer Brassband als einer klassischen Guggenmusik. Um so ein Musikniveau zu erreichen, braucht es Musikanten, die ihr Instrument beherrschen und idealerweise in einem Musikverein mitgespielt haben oder es immer noch tun. Aktuell besteht die Guggenmusik in Rorschacherberg aus 20 Mitgliedern. Vor knapp zehn Jahren hatten die Räblüüs doppelt so viele Mitglieder. Neumitglieder erreichen sie fast ausschliesslich über Vitamin B. «Trotzdem ist es immer noch beachtlich, was unsere kleine Truppe auf der Bühne zu Stande bringt», sagt Jan Brühlmann.