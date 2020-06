Starke Regenfälle und Hagelschlag in der Ostschweiz

Am Freitagabend kam es in der Ostschweiz zu heftigen Niederschlägen. Das Unwetter zog von der Zentralschweiz her Richtung Osten. Meteonews hatte für die Regionen Oberes Toggenburg, Walensee, Östlicher Bodensee und Appenzell Ausserrhoden eine starke Wetterwarnung herausgegeben.