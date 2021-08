An der Ostschweizer Fachhochschule haben sich für das Studienjahr 2021/22 ein Drittel mehr Studierende angemeldet als sonst, dies nachdem die Anmeldungen in den letzten zwei Jahren leicht zurückgingen. Birgit Vosseler, Leiterin des Departements Gesundheit sagt gegenüber dem «St.Galler Tagblatt», dass vor allem das berufsbegleitende Studium beliebt ist.

Auch die höhere Fachschule in der Ostschweiz meldet steigende Anmeldezahlen und am Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe in St.Gallen beginnen diesen Herbst mehr Studierende. Dasselbe meldet das Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales in Weinfelden.

Grund für die steigenden Anmeldezahlen sei unter das Coronavirus. Die Pandemie habe gezeigt, dass qualifiziertes Personal benötigt werde. Zum anderen gebe einem der Pflegeberuf in wirtschaftlich unsicheren Zeiten einen Arbeitsplatz und Sicherheit.