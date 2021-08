Steigende Zahlen: Ab nächster Woche gilt wieder ein Besuchsverbot

«Im Vergleich zu den vorangegangenen Wellen im Schnitt etwas jünger, hauptsächlich in Altersgruppe 40 bis 60 Jahre, teils aber auch noch jünger», sagt Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen, gegenüber dem St.Galler Tagblatt.

«Bald wieder Engpässe»

Stand Mittwochvormittag seien aktuell 28 Covid-19-Patientinnen und -Patienten hospitalisiert, davon 10 auf den Intensivstationen. Eine Prognose der Entwicklung sei wie immer schwierig abzuschätzen, so Lutz. Und weiter: «Aber wenn die Zahl schwerwiegender Fälle weiter so stark ansteigt, werden wir auf den Intensivstationen sehr bald wieder Engpässe haben, die Gegenmassnahmen erfordern.»

Es bleibe die Hoffnung, dass es vielleicht nur ein vorübergehender ferienbedingter Anstieg gewesen sei und das Kantonsspital auf das Verschieben geplanter Operationen verzichten könne. Letzteres würde so lange wie möglich zu vermeiden versucht. Lutz betont: «Wichtig und unabdingbar ist aber in jedem Fall, dass sich jetzt sofort noch mehr Personen impfen lassen.»

Besuchsverbot ab kommender Woche

Weiter bestätigt Lutz, dass das Kantonsspital St.Gallen ab kommender Woche wieder ein Besuchsverbot am Spital einführen wird. Besuche würden, wie schon in früheren Phasen der Pandemie so gehandhabt, nur in besonderen Situationen auf Voranmeldung erlaubt. «Neu für diese Personen dann aber nur gegen Vorweisen eines gültigen Covidzertifikats.»