Die italienischen Fans feierten den EM-Titel in der Ostschweiz mehrheitlich friedlich, teilen verschiedene Polizeistellen mit. Erwähnenswerte Zwischenfälle gab es einzig in Wil: Ein 10-Jähriger wurde von einem Böller verletzt und ein Mann schoss mit einer Schreckschusspistole in die Luft.

Das Fest der Italien-Fans verlief mehrheitlich friedlich trotz der grossen Menschenmassen. © Tagblatt/Tobias Garcia