Am Donnerstagmorgen erhielt die Kantonspolizei St.Gallen eine Meldung, dass in St.Margrethen ein Unbekannter ein 10-jähriges Mädchen auf dem Schulweg in ein Auto zerren wollte. Die Polizei rückte daraufhin sofort zum Schulhaus Wiesenau aus.

Bei verschiedenen Gesprächen konnte eruiert werden, dass sich der Vorfall nicht zugetragen hatte, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. (red.)