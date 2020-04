Normalerweise stellen die rund 100 Mitarbeitenden der Flawa Consumer GmbH Watteprodukte und Frischesohlen her, doch in der Krise ist Umdenken gefragt. Das Flawiler Unternehmen produziert seit neuestem Universalschutzmasken für Privatpersonen und Unternehmen. Die erste Charge ist am Montag in Minutenschnelle an die Frau und an den Mann gegangen.

200'000 Masken pro Woche

«Die Anfrage nach unseren Universalschutzmasken war nach Eröffnung des Onlineshops enorm und die ersten bereits produzierten rund 100'000 Masken nach wenigen Minuten ausverkauft», sagt CEO Claude Rieser. Die Flawa sorge nun für Nachschub und werde diesen täglich in den Onlineshop stellen. «Sobald die jeweilige Anzahl ausverkauft ist, werden am gleichen Tag keine Bestellungen mehr entgegengenommen», so Rieser weiter. Die wöchentliche Produktionskapazität liegt bei rund 200'000 Stück.

Nicht für medizinisches Personal

Die Einwegmasken der Firma Flawa sind, so teilt das Unternehmen mit, nicht für den professionellen medizinischen Einsatz gedacht. Sie bieten jedoch zusätzlichen Schutz vor einer Tropfeninfektion und tragen dazu bei, die Übertragungswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Eine Schachtel mit 50 Masken kostet knapp 50 Franken.

Die Eröffnung des Onlineshops kommt für die zahlreichen Branchen, die nächsten Montag ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen, wie gerufen: So ist beispielsweise für Coiffeure angedacht, dass sie bei der Wiedereröffnung Schutzmasken tragen sollen. Eine generelle Maskentrageempfehlung für die Bevölkerung hat der Bundesrat bislang nicht ausgesprochen.

(lag)