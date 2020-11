Der Kanton St.Gallen hatte am Donnerstagmorgen 36 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Das hätte einer Zunahme von rund 25 Prozent entsprochen. Doch dem Kanton war ein Fehler bei der Übertragung der Daten ins Internet unterlaufen, wie er gegenüber TVO mitteilt. Die Zahl der Todesfälle musste von 36 auf 12 korrigiert werden.

Das entspricht in etwa den Zahlen der letzten Tage. Am 11. November wurden vier Todesfälle gemeldet, einen Tag zuvor neun und am Montag waren es auch zwölf gewesen. Etwas weniger als die Hälfte der Personen verstarb die letzten Tage in einem Heim, wie der Kanton mitteilt. Die Todesfälle beträfen aber unterschiedliche Heime.

Die Fallzahlen, die der Kanton St.Gallen jeweils an den Wochentagen veröffentlicht, enthalten auch Nachmeldungen. Die gesetzliche Meldefrist bei Todesfällen beträgt 24 Stunden.

(red.)