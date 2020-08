13-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In Hoffeld in der Nähe von Mogelsberg kam es am Mittwochmorgen zu einer Kollision zwischen einem Töffli und einem Lieferwagen mit Anhänger. Die 13-jährige Mofafahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Die 13-jährige Töfflifahrerin wollte in eine Hauptstrasse einbiegen. Aus noch unbekannten Gründen kollidierte sie mit der Lieferwagenkombination eines 56-jährigen Mannes. «Sie prallte mit ihrem Mofa in den Anhänger des Lieferwagens. Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Sie habe sich Verletzungen im Bauchbereich sowie an der Schulter zugezogen. Nach Erstversorgung von einem ein Rettungsteam mit Notarzt wurde sie ins Spital gefahren. Die Hauptstrasse musste von der Kreuzung Aach bis zur Kreuzung Hoffeld für rund drei Stunden gesperrt werden. Die Umleitung wurde von der Feuerwehr organisiert. (red.)