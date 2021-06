Der 21-jährige Lenker geriet in eine Geschwindigkeitskontrolle an der Haagerstrasse in Buchs. Der Mann war anstatt mit 80 mit 146 Kilometern pro Stunde unterwegs. Er musste den Führerausweis auf der Stelle abgeben. Sein Auto wurde durch die Staatsanwaltschaft sichergestellt.

(red.)