15-Jähriger beim Baden in Baggersee ertrunken

Ein gemütlicher Freitagabend mit Freunden endete für einen 15-jährigen Jugendlichen tödlich. Der, in der Region wohnhafte, Deutsche traf sich mit seinen Kollegen am Baggersee in Kriessern zum Schwimmen. Die Gruppe schwamm zum Floss in der Mitte des Sees und verweilte dort ein paar Minuten. Plötzlich wurde der Jugendliche nicht mehr gesehen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.