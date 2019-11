16-Jähriger soll Büros angezündet haben

Am Mittwoch ist in den Büroräumlichkeiten der Technischen Betriebe Rorschach ein Brand ausgebrochen. In der Nacht konnte die Kantonspolizei St.Gallen einen Minderjährigen festnehmen, der den Brand mutmasslich gelegt haben soll.

Kurz vor 1 Uhr löste die Brandmeldeanlage in den Büroräumlichkeiten der Technischen Betriebe Rorschach einen Alarm aus. Die sofort ausgerückte Feuerwehr stellte einen Brand fest. Dieser konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Das Kompetenzzentrum für Forensik der Kantonspolizei St.Gallen konnte mutmasslichen Brandbeschleuniger feststellen und geht deshalb von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Im Zuge der Ermittlungen fiel der Verdacht auf einen 16-jährigen Jugendlichen, welcher beschuldigt wird, den Brand absichtlich gelegt zu haben. Die Jugendanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung wegen Brandstiftung eröffnet. Die genauen Umstände des Vorfalls werden untersucht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10'000 Franken. (KapoSG/red.)