Rund 30 Zentimeter Schnee sind in der Nacht auf Montag in der Stadt und der Region St.Gallen gefallen. Dies hat zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Ab Mitternacht rückten die Polizistinnen und Polizisten zu 16 Unfällen aus, auf der A1 am Bürenstich blieben mehrere Lastwagen stecken, was zu Stau führte.

