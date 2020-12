Ein 17-Jähriger war am Freitag um 21.30 Uhr auf der Romanshornerstrasse in Wittenbach gerade unterwegs zu einem Freund, wie er selbst sagte. Bei der Bushaltestelle Zentrum näherten sich fünf unbekannte Männer dem Jugendlichen und schlugen auf ihn ein. Anschliessend flüchteten sie in verschiedene Richtungen, wie die St.Galler Kantonspolizei schreibt. Der Teenager erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbständig ins Spital.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer Angaben zum Tathergang oder den fünf unbekannten, schwarz bekleideten Männern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rorschach zu melden.

(red.)