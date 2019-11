Mitten in der Nacht auf Samstag, um 03.45 Uhr, prallte in Thal eine Autofahrerin frontal in eine Steinmauer. Die 18-jährige Lenkerin ist aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und auf das Trottoir geraten, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen.

Beim Unfall zog sich die junge Frau unbestimmte Verletzungen zu. Sie wurde ins Spital gefahren. An der Mauer und am Auto entstand ein Sachschaden von über 10'000 Franken.

(Kapo SG/red.)