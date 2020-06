19-jähriger Mann verletzt Frau mit Messer und flüchtet

Aus welchen Gründen der 19-Jährige am Samstagmorgen in einer Wohnung an der Bahnhofsstrasse das Messer gezückt hatte, ist noch unklar. Er verletzte damit aber eine 18-jährige Frau so schwer, dass sie am am frühen Samstagmorgen mit der Rega ins Spital gebracht werden musste. Fest steht, dass sich die beiden Personen gekannt haben, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit.

Der Mann flüchtete nach seiner Tat. Wenig später aber stellte er sich der Polizei und wurde festgenommen.

(red.)