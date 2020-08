«Wir haben bisher 19 Schafe tot gefunden oder mussten sie aufgrund ihrer Verletzungen von ihrem Leid erlösen.» Dominik Thiel ist Leiter des St.Galler Amts für Natur, Jagd und Fischerei, er spricht über die Wolfsrisse, zu denen es zwischen Donnerstag und Samstag auf der Alp Gafarra in Mels in einem ungeschützten Gebiet zwischen den Pizolseen und dem Gebiet Schwarzplangg kam.

Dass ein Wolf in kurzen zeitlichen Abständen in diesem Ausmass Schafe reisse, sei zwar eher selten und könne unterschiedliche Gründe haben: «Einerseits ist es ein normales Verhalten, dass ein Wolf, wenn er die Gelegenheit hat, so viel tötet, wie er kann, weil er nicht weiss, ob er in den nächsten Wochen wieder die Gelegenheit hat.» Andererseits seien Schafe eine leichtere Beute, da sie, im Vergleich zu Wildtieren, einfach stehen bleiben und nicht Reissaus nehmen und flüchten würden. «Weshalb sollte ein Wolf einem Hirsch nachrennen, wenn die Schafe einfach dastehen?», fragt Dominic Thiel rhetorisch.

«Das Jagen ist ihr Business»

Der Wildbestand sei an und für sich in dieser Region sehr gut. «Wir werden wohl nie wissen, weshalb Wölfe Schafe jagen.» Wölfe seien sehr intelligente Tiere. So würden sie immer wieder auf spezielle Jagdtechniken zurückgreifen. «Es gibt Nachweise dafür, dass ein Einzelwolf einen Hirtenhund ablenkte, während ein weiterer Wolf die Schafe angriff. Das Jagen ist ihr Business. Sie müssen überleben und es überleben nur die Wölfe, die geschickt im Jagen sind.»

