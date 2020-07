20 geflutete Keller und einige umgestürzte Bäume

In der Stadt St.Gallen sorgte in der Nacht auf Donnerstag ein Sommergewitter für acht vollgelaufene Keller, wie die Kantonspolizei St.Gallen gegenüber FM1Today sagt. Es habe zudem einige Schachtdeckel aus dem Boden gehoben.

Ausserdem Wasserschäden zu beklagen haben Altstätten und Rebstein. Im Kanton Thurgau waren es dagegen nur etwa drei Fälle von Wassereinbrüchen insgesamt, die der Polizei gemeldet wurden.

Auch in Appenzell Ausserrhoden gingen verschiedene Meldungen zu überfluteten Kellergeschossen ein. So sind in Speicher bei fünf und in Trogen bei drei Liegenschaften Wasserschäden entstanden.

(red.)