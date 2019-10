Der 20-jährige Lenker war am Montagmorgen, kurz nach Mitternacht, auf er Autobahn A1 von Zürich in Richtung St.Gallen unterwegs. Auf der Thurbrücke bei Henau überholte er ein Auto und verlor die Kontrolle über sein Auto. Das Auto drehte sich und prallte erst mit der rechten Frontseite und anschliessend mit dem Heck in die Mittelleitplanke.