21-Jährige beim Grillieren durch Flammen verletzt

Beim Grillieren auf dem Balkon wurde eine Frau am Mittwochabend in Uznach durch Flammen am Kopf verletzt. Diese entfachten, nachdem ihr Freund Brennsprit in den Grill goss.

Die 25-jährige Mann und seine 21-jährige Freundin grillierten am Mittwochabend auf ihrem Balkon in Uznach mit einem Einweggrill. Weil die Kohle keine richtige Glut fing, goss der 25-Jährige Brennspritt hinein. Die Flüssigkeit verpuffte und es gab eine Stichflamme, die die 21-Jährige am Kopf traf. Mit Verbrennungen musste die Frau mit der Rega in Spital gebracht werden. (red.)