Die Stadtpolizei St.Gallen führte am Sonntagmorgen Kontrollen an der St.Josefen-Strasse in St.Gallen durch. Dabei bemerkte die Polizei ein Wendemanöver eines Fahrzeuges, das die Kontrolle hätte passieren sollen. Die Polizisten wollten dem Auto folgen, verloren jedoch den Sichtkontakt. Wenig später konnte das Fahrzeug ohne den Fahrzeuglenker an der Ochsenweidstrasse angetroffen werden, wie die Stadtpolizei St.Gallen mitteilt.

Eine Patrouille der Kantonspolizei begab sich an den Wohnort des Fahrzeughalters ausserhalb der Stadt. Im selben Moment traf der Mann vor Ort mit einem Taxi ein. Die Kantonspolizei übergab den 21-Jährigen zur Fallbearbeitung an die Stadtpolizei. Bei der Einvernahme gab der Mann an, dass ein Kollege das Auto gesteuert hätte. Zudem verweigerte er einen Alkoholtest. Später zog er seine Aussage zurück und gab zu, selber gefahren zu sein. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und das Auto wurde sichergestellt.

(red.)