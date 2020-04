21-Jähriger sticht mit Messer auf 17-Jährigen ein

Ein 17-jähriger Italiener musste am Samstagnachmittag nach einer Auseinandersetzung mit einem 21-jährigen Schweizer mit dem Helikopter ins Spital gebracht werden. Der 21-Jährige attackierte seinen Gegenüber in der Bahnhofsunterführung in Uznach mit einem Messer und verletzte diesen unbestimmt. Grund soll eine Uneinigkeit beim Handeln mit Betäubungsmittel gewesen sein, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Nachdem der 17-Jährige nach der Erstbetreuung ins Spital gebracht worden war, wurde er von der Polizei festgenommen. Auch der 21-jährige Schweizer konnte festgenommen werden. Die genauen Umstände der Tat sind bislang noch unklar. Die Kantonspolizei St.Gallen ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft.

(red.)