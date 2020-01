21-Jähriger wird auf parkierte Autos «katapultiert»

Der Selbstunfall geschah in der Nacht auf Samstag. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Auto von Flawil Richtung Underrindal. In einer Kurve geriet er mit seinem Auto rechts von der Strasse ab und prallte in zwei grosse Steine. Dadurch wurde das Auto des 21-jährigen Mannes auf die dahinter parkierten Autos katapultiert und kam dort zum Stillstand.

«Das Auto flog mehrere Meter durch die Luft», sagt Markus Rutz von der Kantonspolizei St.Gallen auf Anfrage. «Der Sachschaden ist sehr hoch, da beim Unfall nicht nur das Auto des Fahrers, sondern auch mehrere parkierte Autos beschädigt wurden.»