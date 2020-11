Der 22-Jährige fuhr mit seinem Auto von Bernhardzell in Richtung Engelburg. Als er in die Chorbstrasse fuhr, bemerkte er, dass dies eine Sackgasse ist. Beim Versuch, das Auto zu wenden, kam es rechts von der Fahrbahn ab, rutsche in einen Graben und blieb stecken.

Die Kantonspolizei St.Gallen stellte später fest, dass der Mann sein Auto in fahrunfähigem Zustand fuhr. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ordnete die Entnahme einer Blut- und Urinprobe beim Mann an. Er musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Am Auto entstand geringer Sachschaden.