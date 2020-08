23-Jähriger schrottet Audi und vertuscht den Unfall

Die Kantonspolizei St.Gallen hat am Sonntagmorgen von einem Unfall auf der Rickenstrasse in Wattwil erfahren, bei dem ein Auto auf dem Dach gelandet sei Die ausgerückte Patrouille stellte am Unfallort Beschädigungen an der Leitplanke fest, fand jedoch weder Personen noch Fahrzeuge. Die Ermittlungen zeigten, dass der Verunfallte sein Auto selber mit einem Pneulader geborgen, in einem Unterstand abgestellt und die Kontrollschilder entfernt hat.

Gemäss den bisherigen Ermittlungen geriet der 23-Jährige mit seinem Auto über den rechten Fahrbahnrand hinaus und fuhr auf die auslaufende Leitplanke. In der Folge muss das Auto auf die Seite gekippt, mehrere Meter über den Asphalt gerutscht und letztlich auf dem Dach zum Stillstand gekommen sein.