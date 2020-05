23-Jähriger schrottet sein Auto und muss ins Spital

Ein 23-jähriger Autolenker hat am Donnerstagabend auf der Autobahn sein Fahrzeug geschrottet. Der Mann war kurz vor 19 Uhr mit seinem Auto von Sennwald in Richtung Kriessern unterwegs und wollte in Oberriet von der Autobahn fahren. Doch dann verlor er die Kontrolle über sein Auto und streifte mehrere Meter die rechte Leitplanke. Dann fuhr er nach links, überquerte beide Fahrspuren und prallte frontal gegen die Mittelleitplanke. Durch die Wucht drehte sich das Auto und kam in Gegenrichtung zum Stillstand, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Der 23-Jährige erlitt unbestimmte Verletzungen und musste ins Spital gebracht werden. An der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden, am Auto Totalschaden.

(red.)