Die Frau war am Dienstagabend mit ihrem Auto von Pfäffikon in Richtung Feldbach unterwegs. Am Lichtsignal beim Bahnhof Rapperswil fuhr sie in das stehende Auto eines 26-Jährigen. Ein Atemalkoholtest der Kantonspolizei St.Gallen zeigte einen positiven Wert an. Die Frau musste ihren Führerausweis an Ort und Stelle abgeben. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken.

(red.)