24-Jähriger innerorts doppelt so schnell als erlaubt unterwegs

An zwei Standorten führte die Kantonspolizei St.Gallen am Sonntag in Rorschach Geschwindigkeitskontrollen durch. Fünf Verkehrsteilnehmer waren deutlich zu schnell unterwegs.

Ein 24-jähriger Autofahrer wurde Höhe Würth-Gebäude mit 101 Stundenkilometern in der 50er-Zone erwischt. Wer die Höchstgeschwindigkeit innerorts um mehr als 50 km/h überschreitet, gilt als Raser. Da ihm noch vier Stundenkilometer abgezogen werden, schrammt er haarscharf an einem Raserdelikt vorbei. Dem Mann wurde der Führerschein auf der Stelle weggenommen.

Weitere vier Autofahrer wurde auf Höhe der Rorschacher Badi erwischt. Ein 29-Jähriger war mit 90 Stundenkilometern auf dem Tacho unterwegs, auch ihm wurde der Führerschein weggenommen.

Weiter waren ein 29-Jähriger und eine 58-Jährige jeweils mit 69 km/h unterwegs und ein 52-jähriger Autofahrer wurde mit 75 Stundenkilometer geblitzt.