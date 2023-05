25-Jähriger bedroht Zugpassagiere verbal und fuchtelt mit Messer rum

Am Donnerstagnachmittag hat die Kantonspolizei St.Gallen am Bahnhof in Bad Ragaz einen 25-Jährigen festgenommen, der ein Messer bei sich hatte. Der Eritreer sass im Zug von Sargans in Richtung Bad Ragaz und fiel «negativ und drohend auf», schreibt die Kantonspolizei St.Gallen.

Er hielt ein Messer in der Hand und machte auf sich aufmerksam. Dabei bedrohte er auch verbal die Zugspassagiere. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

(Kapo SG/mle)