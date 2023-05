Der 25-jährige Mann fuhr mit seinem Auto auf der Hüttenbrunnenstrasse in Richtung Weite, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Daraufhin durchquerte er die Verzweigung an der Bahnstrasse, durchbrach einen Drahtzaun, überfuhr die Bahngleisanlage und prallte anschliessend in einen Stein. Dabei überschlug sich das Auto und kam auf der Wiese zum Stillstand.

Zu Fuss – und ohne sich um den Schaden zu kümmern – lief der Mann von der Unfallstelle weg. Er konnte später von der Kantonspolizei St.Gallen ermittelt werden. Zudem wurde bei ihm auf Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen eine Blut- und Urinprobe angeordnet.