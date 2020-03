25-jähriger Motorradfahrer bei Zusammenstoss verletzt

Ein 45-jähriger Autofahrer war am Samstagnachmittag von Rüti in Richtung Pfäffikon unterwegs. Beim Lichtsignal am Bahnhof wollte er nach links auf den Bahnhofsplatz einbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Gegenfahrbahn stadteinwärts. Beim Abbiegen kam es schliesslich zur Kollision zwischen dem Auto und dem Motorrad.

Der 25-jährige Motorradfahrer verletzte sich leicht und wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Ein nachfolgender 19-jähriger Motorradfahrer musste aufgrund des Unfalles sein Motorrad stark abbremsen, weshalb auch er zu Fall kam. Er blieb jedoch unverletzt.