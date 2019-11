«Das Schönste war diese Ruhe und Kälte – alles hat so still gewirkt und gleichzeitig wusste man, dass sich diese Region in den letzten Jahren extrem verändert hat. Das Bewusstsein, dass dies in Zukunft eine riesen Rolle spielen wird, ist faszinierend und beängstigend zugleich», sagt Mauro Hermann gegenüber FM1Today.

Mauro Hermann, einer von 20 Studenten

Der St.Galler studiert an der ETH in Zürich Umweltnaturwissenschaften und wurde, gemeinsam mit 19 anderen Studenten, von über 250 Bewerberinnen und Bewerber ausgewählt, die grösste Arktis-Forschungsexpedition «Mosaic» zu begleiten.

100 Teilnehmer und eine 80-köpfige Crew

Über sechs Wochen lang hat der St.Galler auf dem Begleitschiff des Hauptschiffs «Polarstern» gearbeitet, geschlafen, gegessen und gelernt. Rund 100 Teilnehmer – also Forschende, Journalistinnen und Journalisten, Lehrende und Studierende – waren auf dem Schiff. «Plus eine 80-köpfige Crew», sagt der St.Galler.