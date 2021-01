Im Schulhaus Wis der Schulgemeinde Wattwil-Krinau wurde laut einer Mitteilung des Kantons St.Gallen ein mutiertes Coronavirus bei zwei Kindern festgestellt. Sie befinden sich bereits seit zehn Tagen in Quarantäne, da die Ansteckung offenbar im Familienumfeld stattgefunden hat. Im gleichen Schulhaus seien in vier weiteren Klassen insgesamt zehn Schüler und eine Lehrperson positiv auf das Coronavirus getestet worden. In diesem Zusammenhang befänden sich zwei Klassen bereits in Quarantäne.

In Absprache mit den Schulbehörden hat das Kantonsarztamt angeordnet, dass sich 210 Schülerinnen und Schüler und 40 Lehrpersonen des Schulhauses Wis sofortiger in Quarantäne begeben müssen. Am Samstag, 30. Januar durchlaufen alle Personen des Schulhauses einen PCR-Spucktest. Damit sollen präsymptomatische und asymptomatische Träger identifiziert und eine unerkannte Virusverbreitung vermieden werden, insbesondere im Rahmen von Ferienreisen.

Personen, die am 30. Januar 2021 positiv getestet werden, müssen sich danach in eine zehntägige Isolation und ihre Kontaktpersonen in Quarantäne begeben. Bis die Testergebnisse vorliegen, müssen sich die betroffenen Personen konsequent an die Verhaltensregeln halten und Kontakte zu anderen Personen soweit möglich vermeiden.

(red./pd)