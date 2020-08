In einem Jahr soll die TE-Produktion in Steinach Geschichte sein. Der Autozulieferer aus den USA mit einem Produktionsstandort am Bodensee muss schliessen. Strukturelle Verschiebungen im Autobau, steigender Kostendruck und Überkapazitäten sind einige der Gründe, wie das «St.Galler Tagblatt» schreibt. 259 Stellen gehen durch die «unumgängliche» Schliessung verloren.