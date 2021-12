Die St.Galler Stadtpolizei erhielt am Donnerstagabend die Meldung, dass eine Frau auf parkierte Autos einschlage. Die Polizei konnte die 26-Jährige wenig später in einem Bus ausfindig machen. Die Frau verweigerte die Bekanntgabe ihrer Personalien und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Daraufhin wurden ihr Handfesseln angelegt und sie wurde auf den Polizeiposten gebracht. Dabei beschimpfte die Frau mehrfach die anwesenden Polizisten, spuckte ihnen ins Gesicht und ging sie tätlich an, wie die Stadtpolizei mitteilt.

Wieso sich die Frau so verhalten hat, ist unklar. Die 26-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

(red.)