Die Tests wurden im Rahmen einer Ausbruchstestung durchgeführt, wie die Gemeinde mitteilt. Aufgrund der 27 positiven Fälle werden die Schüler aller Klassen des Schulhauses Feld bis zu den Winterferien am 13. Februar im Fernunterricht beschult. Die Massnahme wurde in Rücksprache mit dem Kantonsarztamt und dem Amt für Volksschule getroffen. In den anderen Schuleinheiten der Schule Flawil gilt weiterhin der Normalbetrieb.

