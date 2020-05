Weil das Auto des 27-Jährigen bei der Kontrolle nach Marihuana roch, setzte die Zollverwaltung einen Spürhund ein. Dieser fand rund 3300 Hanfsetzlinge in der Reserve-Radmulde. Der 27-Jährige war am 17. April auf dem Heimweg in die Schweiz, als die Zollverwaltung in St.Margrethen auf ihn aufmerksam wurde. Der Mann wurde zusammen mit seinen Hanfsetzlingen der Kantonspolizei St.Gallen übergeben.