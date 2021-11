Die drei Autos waren am Freitagabend auf der Autobahn A3 in Richtung Mels unterwegs. Wegen eines Staus musste eine 50-jährige Lenkerin ihr Auto bis zum Stillstand abbremsen. Ein 29-Jähriger, der hinter der Frau fuhr, konnte mit seinem Auto auf den Pannenstreifen ausweichen und dort ebenfalls abbremsen. Ein nachfahrender 51-Jähriger bemerkte das stehende Auto der 50-Jährigen zu spät, knallte in das Auto der Frau und in den Wagen des 29-Jährigen.

Beim Unfall wurde die 50-jährige Lenkerin sowie eine 14-jährige Mitfahrerin des 51-Jährigen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide ins Spital, schreibt die St.Galler Kantonspolizei. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 27'000 Franken geschätzt.

(red.)