In der Nacht auf Dienstag ist es in Rüthi zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 29-Jähriger ist mit seinem Auto in ein Tunnelportal geprallt. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

