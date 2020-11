Trotz eines Grossaufgebots von Rettungskräften kam für den 30-Jährigen jede Hilfe zu spät. Der Mann montierte an der Gupfenstrasse in Uzwil Rohre. Beim Hochfahren der mobilen Hebebühne wurde er zwischen dem Geländer der Hebebühne und einem Metallträger eingeklemmt. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

Der genaue Unfallhergang wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt. Nebst der Kantonspolizei St.Gallen standen ein Rettungswagen, die Rega, die Feuerwehr und ein Care-Team im Einsatz.

(red.)