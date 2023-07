«In Wil hat sich Wasser auf der Fahrbahn der Autobahn A1 in Richtung Zürich gesammelt», sagt Simon Anderhalden, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage von FM1Today. Zeitweise habe es sich um rund 30 Zentimeter Wasser gehandelt. «Dem Unterhaltsdienst gelang es, dieses rasch zu entfernen», so der Polizeisprecher weiter. Sonst sei es in der Unwetternacht auf St.Galler Kantonsgebiet relativ ruhig geblieben. «Ein paar wenige Keller wurden geflutet.»