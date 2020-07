«Tier» bietet seine Trottis in neun Ländern und über 65 Städten an, in der Schweiz in Zürich, Basel, Winterthur und Zug. Gegen vier Mitbewerber hat sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin durchgesetzt. «Es war ein enges Rennen», sagt Roman Kohler, Mediensprecher der St.Galler Stadtpolizei. «Tier» habe am Ende wegen des Beschwerdemanagements, der zertifizierten Klimaneutralität und der in die Scooter integrierten Helmbox am meisten überzeugt.