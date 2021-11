Ein Mann ist in St.Gallen immer wieder auf die Strasse am Unteren Graben gesprungen und hat einen Krampfanfall vorgetäuscht. Als die Sanitäterinnen und Sanitäter helfen wollten, bespuckte er diese und versuchte sie zu treten. Die Polizei nahm den Mann schliesslich in Gewahrsam.

Der 32-Jährige musste eine Nacht in Gewahrsam verbringen. © Stapo SG