Ein 33-jähriger ist am Freitagabend in Rapperswil unter einen anfahrenden Zug gestürzt. Er wurde schwer am linken Unterarm verletzt.

Gemäss ersten Erkenntnissen torkelte der 33-Jährige gegen den langsam anfahrenden Zug, stürzte auf die Bahntrasse und wurde vom Zug erfasst. Der Lokführer stoppte den Zug sofort. Der Mann wurde vor Ort durch die Rettung versorgt und dann ins Spital gebracht. Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, wird der genaue Unfallhergang durch die Untersuchungsbehörden abgeklärt.