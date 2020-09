34-Jähriger schläft beim Autofahren ein – drei Verletzte

Der 34-Jährige war mit seinem Lieferwagen von Lütisburg in Richtung Bütschwil unterwegs. Auf der Fahrt schlief der Mann hinter dem Steuer ein, wobei sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Folglich kollidierte es mit einem entgegenkommenden Auto eines 65-Jährigen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Durch die Kollision wurde das Auto des 65-Jährigen in zwei weitere geschoben. Das letzte Auto in der Reihe konnte nicht mehr abbremsen und prallte in das Heck des Autos vor ihm.

Beim Unfall wurden der 65-jährige Autofahrer sowie eine 78-jährige Beifahrerin des hintersten Autos leicht verletzt. Der 34-Jährige zog sich eher schwere Verletzungen zu. Die Verletzten mussten mit der Rettung ins Spital gebracht werden.

Der 34-jährige Unfallverursacher wurde von der Polizei als fahrunfähig beurteilt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Der Führerausweis wurde ihm entzogen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 85'000 Franken.

