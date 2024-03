Die Stadt St.Gallen soll sich während des Honky Tonk in ein grosses Musikfest verwandeln, so die Idee der Veranstalter des einnächtigen Festivals. Dazu beitragen werden in diesem Jahr am 27. April insgesamt 39 Bands in 25 unterschiedlichen Lokalen. Das musikalische Angebot ist breit: Von bluesigen Klängen über rockige Rhythmen bis hin zu (Mundart-)Rap soll es an dem Abend alles zu hören geben, so das Versprechen.

Die Konzerte finden ab 20 Uhr zu jeder vollen Stunde statt. «Besonders freut sich das Honky Tonk Festival über den Neuzugang des Lokals Vogelsanger Weine am Corso und die Rückkehr der Timeout Bar», heisst es in der Mitteilung der Organisatoren.

Alle Musikerinnen und Musiker

Aaron Asteria, Alwa Alibi, AWA LION, Badnaiy, Bahnhofbuffet Chancental, Bluezballz, Catching Flies, Crispy Dee, Denim On Denim, DJ Engels Rodriguez, DJ Mirkolino, Esteban Rey, Ikan Hyu, Jochro-Trio, Julian Brown, Just Two, Kisanii, Klaus Egger Trio, Laralba, Madita, Mäty, Maxin, Noemi Beza, On The Rocks!, Private Blend, Reggie’s Doo, Rob Moir, Sam Red, Tepeka. (Bass im Ärmel), The Meelton, The Mighty Hambones, The Miller – An Muilleoir, The Next Movement, The Two, Tommy Romero, Valentino Vivace, Valeria Eva, WE ARE AVA, TBA

Alle Lokale

Al Capone – Bar Lounge, Bierfalken, Blumenmarkt, Brüw, flon, Garage, Geschmackslokal, Hermann Bier – Brauerei & Lokal, KUGL Kultur am Gleis, L’Ultimo Baccio, Metzgertor, ØYA Bar & Kafé, Picante, Restaurant Brauwerk, Restaurant Marktplatz, Rock Story, Schutzengelkapelle, Stars and Stripes, Talhof Jugendbeiz, The Irish Pub Brühltor, tibits, Timeout Bar, Torpedo Bar, Vogelsanger Weine am Corso, Zur Werkstatt

Tickets sind ab sofort über Ticketcorner und bei den offiziellen Vorverkaufsstellen erhältlich.

