45 Coronafälle wegen Heimatreisen und enger Wohnverhältnisse

Sieben der acht Infizierten sind in der Produktion der Fleischfabrik tätig, eine in der Verwaltung, wie das St.Galler Tagblatt schreibt.

Die Ernst Sutter AG, auch bekannt mit Markennamen Suttero, beschäftigt in ihrem Betrieb in Bazenheid rund 400 Mitarbeitende. Davon sind 170 Fachleute aus osteuropäischen Ländern, die vom Winterthurer Subunternehmen DLF Personal AG vermittelt wurden, wie das Tagblatt berichtet. Gemäss dem Unternehmen stammt ein grosser Teil dieser Fachleute aus Ungarn, sie sind offenbar auch vorwiegend von den Corona-Infektionen betroffen.

Ansteckungen im Heimatland

Das Contact Tracing habe festgestellt, das die Ansteckungen «im häuslichen Umfeld» und nicht im Unternehmen stattfanden. Die Häufung der Infektionen sei mehrheitlich mit der Reise ins Heimatland begründet, sagt Anja Koletzki, Mediensprecherin der Ernst Sutter AG. Nach der Rückkehr in die Schweiz sei es zu weiteren Ansteckungen gekommen – «wie es auch bei Familien und Paaren in gemeinsamen Haushalten häufig der Fall ist». Die externen Fachkräfte wohnen in kleinen Mietwohnungen, zum Teil auch in Wohngemeinschaften.

Tägliche Spuckschnelltests

In Bazenheid gilt ein striktes Schutzkonzept: Die rund 400 Mitarbeitenden am Produktionsstandort Bazenheid unterziehen sich täglich einem Spuckschnelltest und alle zehn bis zwölf Tage wird ein PCR-Test durchgeführt, wie das Unternehmen mitteilt. «Somit dürfen nur negativ getestete Personen zur Arbeit gehen», heisst es. Das Schutzkonzept der Ernst Sutter AG sei «sehr gut» und vom Amt für Wirtschaft und Arbeit und vom Kantonsarztamt geprüft worden.

