Der 48-Jährige fuhr mit seinem Auto am Sonntagabend auf der Balgacherstrasse von Heerbrugg in Richtung Balgach. An einer Verzweigung bog er links in Richtung Widnau ab und übersah das entgegenkommende Auto einer 18-Jährigen. In der Folge prallten sie zusammen.

Der Mann zog sich dabei unbestimmte Verletzungen zu und wurde von der Rega ins Spital geflogen. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

(red.)