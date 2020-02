50-Euro-Grenze: Weniger Ostschweizer shoppen in Konstanz

Wer seine Taschen in Konstanz füllt, kann sich die Mehrwertsteuer von bis zu 19 Prozent weiterhin zurück erstatten lassen, allerdings nur, wenn im Geschäft für mehr als 50 Euro eingekauft wurde.

«Gewisse Einkäufe werden nicht mehr getätigt»

Diese neue Bagatellgrenze, die seit dem 1. Januar 2020 in Konstanz gilt, wurde Christina Buonaurio aus St.Gallen zum Verhängnis. Sie kaufte für 48 Euro ein: «Das ist natürlich schade, ich habe nicht daran gedacht.» Andere Konsumenten lassen sich von der neuen Regel nicht beeinflussen, so beispielsweise Yvonne Lenz aus Bottighofen: «Ich lasse Kleinigkeiten sowieso nie abstempeln und so oft gehe ich nicht in Konstanz einkaufen.»

Ob die neue Bagatellgrenze Auswirkungen auf den Einkaufstourismus hat, kann gemäss Daniel Hölzle, Vorsitzender des Konstanzer Einzelhandelsverbandes, noch nicht gesagt werden. Es gebe aber eine Stossrichtung, die darauf hin deute, dass es weniger Einkaufstouristen gibt: «Es gibt einzelne Rückgänge, das zeigen auch die Erfahrungen in Lörrach.» Auch komme es vor, dass gewisse Leute einen Kauf nicht tätigen, weil die Mehrwertsteuer nicht zurück gefordert werden kann.

Zoll konnte entlastet werden

Solche Nebenwirkungen muss das Gewerbe in Kauf nehmen. In erster Linie wurde die Bagatellgrenze eingeführt, um die Zöllner an der Grenze zu entlasen. Diese müssen alle grünen Ausfuhrscheine einzeln abstempeln. Und diese Entlastung hat scheinbar stattgefunden. «Im Januar haben wir eine Entlastung bei den Ausfuhrscheinen feststellen könnne», sagt Mark Eferl, Sprecher des Hauptzollamtes Singen, «allerdings ist der Januar erfahrungsgemäss ein ruhiger Monat.»

Für eine belastbare Einschätzung ist es, gemäss TVO-Interview, noch zu früh. «Sollte sich die Zahl der Ausfuhrscheine aber reduzieren, kann das Personal in anderen Bereichen eingesetzt werden», sagt Eferl. Bis konkrete Zahlen vorliegen, kann es noch ein bis zwei Monate gehen.

