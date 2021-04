50 Menschen erhalten Ostersegen – Bischof setzt Vertrauen in die Jugend

Trotz Beschränkung der Besucherzahl und Abständen zwischen den Personen ist das Osterfest am Sonntagmorgen in der St.Galler Stiftskirche gebührend gefeiert worden. Neben der Messe konnten die 50 Besucher ein Mozart-Konzert geniessen.

Der Bischof des Bistums St.Gallen Markus Büchel ist froh, dass er anders als im letzten Jahr, nicht vor leeren Rängen stehen muss. «Es ist wunderbar. Mit den 50 Leuten hat man doch das Gefühl, dass die Kirche gut gefüllt ist. Viele sind auch über den Livestream dabei.»

Auch die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa ist vor Ort. In diesem Fall aber in ihrer Funktion als Lektorin, welche ihr seit ihrem 23. Lebensjahr Kraft gebe. Besonders in Hinblick auf die letzten Krawallnächte in St.Gallen: «So ein Anlass ist etwas wichtiges, das einem Zuversicht gibt. Ich bin auch zuversichtlich, dass es viele vernünftige Jugendliche gibt, welche einen grossen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten.»

Auch Markus Büchel setzt Vertrauen in die junge Bevölkerung. Verständnis für die Gewalt hat er aber nicht. «Wenn junge Menschen sagen, dass sie es nicht mehr aushalten, ist es gut, wenn man mit ihnen redet. Wir müssen uns gegenseitig helfen.»

